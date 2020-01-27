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Ребёнок и мать погибли на трассе Павлодар-Кызылорда
27 Января 2020 17:01
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Трагедия случилась утром из-за того, что перевернулся автомобиль, в котором они ехали, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«27 января, около 09:00, 47-летний водитель автомашины марки «Toyota Land Cruiser 200», двигаясь в восточном направлении на 88-м километре автодороги Павлодар-Кызылорда, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание, - сообщили в Министерстве внутренних дел. - В результате происшествия два пассажира (женщина, 1975 года рождения, и ребенок, 2011 года рождения) от полученных травм скончались на месте происшествия».
Работает следственно-оперативная группа. «Обстоятельства и причины выясняются», - добавили в ведомстве.
Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП,
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