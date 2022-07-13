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Ребенок и его отчим утонули в СКО
13 Июля 2022 18:43

Ребенок и его отчим утонули в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за сутки утонули сразу три человека, двое взрослых и ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, 10 июля на реке Есиль у села Новоникольское Кызылжарского района утонули 24-летний мужчина и 6-летний мальчик. Вечером они купались на необорудованном пляже. Тело мужчины, который пытался спасти пасынка, из воды извлекли местные жители. Труп ребенка нашли спасатели около двух часов дня 11 июля.

Утром 10 июля на реке Есиль, но вблизи села Новоишимское района им. Г. Мусрепова проводились поиски 20-летнего парня, уроженца Туркестанской области.

«Он пропал вечером 9 июля, при неизвестных обстоятельствах находился в компании друзей на берегу реки. Тело извлечено из воды спасателями и направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Причина гибели устанавливается», - сообщили в пресс-службе

В регионе, по официальным данным, это первые погибшие на воде с начала купального сезона.



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Автор:
Корреспондент

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