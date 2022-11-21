Ребенок-гигант родился в Атырау

21 Ноября 2022, 17:07

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В перинатальном центре Атырауской области родился мальчик весом 5700 граммов и ростом 64 сантиметра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении здравоохранения региона, мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Малыш – четвертый в семье. В связи с крупным весом плода медики решили сделать кесарево сечение. В этом году это самый крупный в регионе новорожденный.

«Согласно стандартам в медицине, новорожденный считается крупным, если он весит более 4 килограммов и гигантским, если вес превышает 5 килограммов», - проинформировали в областном управлении здравоохранения Атырауской области.

Как ранее сообщалось, тридцать четыре ребенка появились на свет в день выборов в Атырауской области.