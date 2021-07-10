Ребенку стало плохо во время авиарейса «Шымкент-Алматы»: спасти его не удалось

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Девятилетнему ребенку стало плохо во время полета рейса КС 972 сообщением «Шымкент-Алматы». Мальчика спасти не удалось, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал авиакомпании Air Astana.

«9 июля на борт рейса КС 972 сообщением «Шымкент-Алматы» был принят ребенок 9 лет в сопровождении матери. Во время взлета мальчику стало плохо. Экипаж подключил его к кислородному баллону, с помощью которого он дышал в течение 30 минут. Во время снижения самолета пассажир потерял сознание. Экипаж сделал ему сердечно-легочную реанимацию во время и после посадки самолета, и параллельно был применен дефибриллятор. В аэропорту ребенок был передан врачам, но, к сожалению, спасти его не удалось. Аir Astana выражает глубокие соболезнования родным и близким мальчика», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.