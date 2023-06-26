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Ребенку оторвало фалангу пальца в Атырау: проводится расследование

Автор:  
Виктор Сутягин
26 Июня 2023, 21:50
Ребенку оторвало фалангу пальца в Атырау: проводится расследование

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау по факту полученного ребенком увечья в частном детском дошкольном учреждении проводится досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел сегодня в одном из частных детсадов города Атырау, где девочка 3,5 лет катаясь на качелях повредила пальчик. В областной детской больнице, куда ее доставили сотрудники детсада, ребенку пришлось ампутировать фалангу безымянного пальца правой руки. Родители обратились с заявлением в полицию.

«По данному факту начато досудебное расследование о ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Проводится расследование в соответствии со статьей 141 Уголовного кодекса РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе ДП области.

Как ранее сообщалось, фалангу пальца оторвало ребенку в одном из честных детсадов Атырау.


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