Ребенка ударило током в торговом доме в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Девятилетнего мальчика ударило током в одном из торговых домов в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города Нур-Султана.

«19 мая текущего года в полицию Нур-Султана с заявлением обратилась жительница города по факту получения электротравмы ее ребенком в одном из ТД столицы. Установлено, что днем ранее женщина со своим 9-летним сыном ходила по торговому дому по улице Сатпаева, где внезапно услышала его крик. Подбежав, увидела, что мальчика бьет током от установленной при входе металлической охранной системы. Несовершеннолетний доставлен в больницу и после осмотра врачей был отпущен домой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 306 ч.1 Уголовного кодекса РК. Проводится расследование», - сообщили в полиции.