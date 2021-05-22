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    13:55, 22 Май 2021 | GMT +6

    Ребенка ударило током в торговом доме в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Девятилетнего мальчика ударило током в одном из торговых домов в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города Нур-Султана.

    «19 мая текущего года в полицию Нур-Султана с заявлением обратилась жительница города по факту получения электротравмы ее ребенком в одном из ТД столицы. Установлено, что днем ранее женщина со своим 9-летним сыном ходила по торговому дому по улице Сатпаева, где внезапно услышала его крик. Подбежав, увидела, что мальчика бьет током от установленной при входе металлической охранной системы. Несовершеннолетний доставлен в больницу и после осмотра врачей был отпущен домой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 306 ч.1 Уголовного кодекса РК. Проводится расследование», - сообщили в полиции.


    Теги:
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