Ребенка спасли в Газиантепе спустя 146 часов после землетрясения

ГАЗИАНТЕП. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В турецком Газиантепе спустя 146 часов после разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше спасли раненую девочку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

В поисково-спасательной операции на месте разрушения шестиэтажного здания в районе Низип участвовали команды управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции, национальной медицинской спасательной команды (UMKE), службы спасения 112, полиции и жандармерии.

Эйлюль Кылыч из-под груды бетона и арматуры извлекали около 9 часов. Девочку госпитализировали.

В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

По последним данным, число жертв землетрясений в Турции превысило 21 тысячу человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Фото: aa.com.tr