Ребенка спасли от падения из окна в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Мальчик стоял на подоконнике у открытого окна на четвёртом этаже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Случай произошел 25 ноября в доме № 125 по улице Кердери. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на пульт оператора 102 поступил вызов о том, на окне четвертого этажа на подоконнике стоит маленький мальчик, при этом окно было открыто.

На место незамедлительно отправили находящийся недалеко экипаж батальона патрульной полиции и участкового инспектора.

«По приезду на место сотрудники полиции, дабы не напугать мальчика и не спровоцировать падение стали через дверь разговаривать с ним. Им удалось уговорами ребенка спуститься и открыть дверь. В квартире кроме него никого не оказалось», - рассказали в полиции.

Сотрудники полиции разыскали маму ребенка. 23-летняя мать мальчика рассказала, что ее пятилетний сын до обеда посещает дошкольное учреждение. Она воспитывает его одна, работает и поэтому ребенок во второй половине дня находится дома один.

С мамой мальчика проведена профилактическая беседа.