Ребенка спасли из пожара в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Пожарные в Экибастузе спасли из огня ребёнка и взрослого человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 12:57 на пульт 101 поступило сообщение о задымлении на балконе второго этажа по улице Кеншилер, 15 б, в городе Экибастузе», — сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

По данным ведомства, когда пожарные прибыли на место происшествия, горел деревянный балкон на площади 4 квадратных метров.

«Произведена эвакуация жильцов. Спасены 2 человека, в том числе 1 ребенок», — добавили в ДЧС.

Пожар локализовали в 13:11, ликвидировали в 13:15. В его тушении были задействованы 2 единицы техники, принимали участие 7 сотрудников.