Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Ребенка спасли из пожара в Экибастузе

Автор:  
Антон Гагарин
28 Апреля 2023, 19:21
Ребенка спасли из пожара в Экибастузе Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Пожарные в Экибастузе спасли из огня ребёнка и взрослого человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 12:57 на пульт 101 поступило сообщение о задымлении на балконе второго этажа по улице Кеншилер, 15 б, в городе Экибастузе», — сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

По данным ведомства, когда пожарные прибыли на место происшествия, горел деревянный балкон на площади 4 квадратных метров.

«Произведена эвакуация жильцов. Спасены 2 человека, в том числе 1 ребенок», — добавили в ДЧС.

Пожар локализовали в 13:11, ликвидировали в 13:15. В его тушении были задействованы 2 единицы техники, принимали участие 7 сотрудников.


Павлодарская область   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области