Ребенка сбили насмерть в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее автомобиль насмерть сбил ребенка на пригородной автодороге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что ДТП произошло 28 октября в 18:15 часов на пригородной автодороге города Семея по направлению «Озерки – Восход».

«21-летний водитель автомобиля марки «Volkswagen» допустил наезд на перебегавшего дорогу мальчика, 2012 года рождения. Ребенок в результате полученных травм, скончался на месте происшествия», - сообщили в полиции.

По факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Водитель автомашины задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС.