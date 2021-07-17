20:45, 16 Июль 2021 | GMT +6
Ребенка сбили на пешеходном переходе в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель Lada сбил семилетнего пешехода в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
По улице Иманова города Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие. 33-летний водитель автомашины Lada Largus совершил наезд на 7-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетнего доставили в областную детскую больницу. Ведется расследование.