+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: °С
USD 424.72 EUR 498.92
RUB 5.76 CNY 65.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ребёнка с врожденной патологией головы прооперировали в Атырау

26 Августа 2021 17:08
Поделиться:
Ребёнка с врожденной патологией головы прооперировали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские врачи успешно прооперировали ребёнка со сложной врожденной патологией головы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
За сутки коронавирус выявили у 316 жителей Атырауской области
Каковы темпы вакцинации в Алматы Казахстанских призывников будут обучать профилактике коронавируса 90-летний Торегельды Шарманов получил вакцину от коронавируса

«Пациентом медучреждения оказался четырехмесячный мальчик. Сразу же после рождения малыша его мама начала замечать диспропорцию в форме головы. Когда ребенку исполнилось два месяца, она обратились за помощью к нейрохирургу. Мальчику был поставлен диагноз «врожденная патология костей черепа», «сагитальный краниостеноз». Эта патология характеризуется диспропорциональным ростом головы в продольном направлении.

Ребенку было рекомендовано плановое оперативное лечение, а также лоскутная краниотомия. После проведённой операции ребёнку были возвращены пропорции формы головы пациента в соответствии его возрасту. Малыша выписали домой», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
За сутки коронавирус выявили у 316 жителей Атырауской области
Каковы темпы вакцинации в Алматы
Казахстанских призывников будут обучать профилактике коронавируса
90-летний Торегельды Шарманов получил вакцину от коронавируса
Популярное
1 Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
2 Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
3 Как людям, которым нельзя вакцинироваться, защищаться от коронавируса
4 Гендира отеля Rixos оштрафовали за  массовое мероприятие в Алматы
5 Президент РК принял и.о. министра сельского хозяйства
6 Вакцина QazVaс эффективно предотвращает летальные случаи при заболевании КВИ - ученые
Читайте также
ОСМС: Кто может получить стоматологическую помощь бесплатно?
Каковы темпы вакцинации в Алматы
Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
Как людям, которым нельзя вакцинироваться, защищаться от коронавируса
Гендира отеля Rixos оштрафовали за  массовое мероприятие в Алматы
Президент РК принял и.о. министра сельского хозяйства
Вакцина QazVaс эффективно предотвращает летальные случаи при заболевании КВИ - ученые
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив