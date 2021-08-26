Ребёнка с врожденной патологией головы прооперировали в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские врачи успешно прооперировали ребёнка со сложной врожденной патологией головы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Пациентом медучреждения оказался четырехмесячный мальчик. Сразу же после рождения малыша его мама начала замечать диспропорцию в форме головы. Когда ребенку исполнилось два месяца, она обратились за помощью к нейрохирургу. Мальчику был поставлен диагноз «врожденная патология костей черепа», «сагитальный краниостеноз». Эта патология характеризуется диспропорциональным ростом головы в продольном направлении.
Ребенку было рекомендовано плановое оперативное лечение, а также лоскутная краниотомия. После проведённой операции ребёнку были возвращены пропорции формы головы пациента в соответствии его возрасту. Малыша выписали домой», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.
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