Ребёнка с врожденной патологией головы прооперировали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские врачи успешно прооперировали ребёнка со сложной врожденной патологией головы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациентом медучреждения оказался четырехмесячный мальчик. Сразу же после рождения малыша его мама начала замечать диспропорцию в форме головы. Когда ребенку исполнилось два месяца, она обратились за помощью к нейрохирургу. Мальчику был поставлен диагноз «врожденная патология костей черепа», «сагитальный краниостеноз». Эта патология характеризуется диспропорциональным ростом головы в продольном направлении.

Ребенку было рекомендовано плановое оперативное лечение, а также лоскутная краниотомия. После проведённой операции ребёнку были возвращены пропорции формы головы пациента в соответствии его возрасту. Малыша выписали домой», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.