25 Августа 2022 15:25

Ребенка с редкой сердечной патологией прооперировали карагандинские врачи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинские хирурги прооперировали годовалого ребенка с патологией «Аномалия Тауссиг-Бинга». Такое сердечное заболевание встречается редко, поэтому операция считается высокотехнологичной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для малыша это второй этап сложных хирургических вмешательств. До этого врачи провели первый этап сложной коррекционной операции в 2021 году, когда ребенку было 4 месяца. Маленький пациент часто болел пневмонией, синел и задыхался. Тогда хирурги и диагностировали редкий порок сердца, который называется «Аномалия Тауссиг-Бинга».

Этим летом, когда ребенку исполнился год, кардиохирурги выполнили второй этап - операцию «Анастомоз Глена», после которой маленькому пациенту стало легче дышать. Сатурация поднялась до 90%. До операции, в тяжелых состояниях, она падала до 20%.

Впереди у мальчика трети й этап - операция, которую проведут, когда ему исполнится 5-6 лет.

«Он наша гордость. Он - боец. Это крайне тяжелая патология. За мои 15 лет практики такой порок второй раз встречается. Операции проходили с подключением системы искусственного кровообращения. Выход тяжелый, но он справился. Сейчас начал поправляться, мама говорит, появился аппетит, набирает в весе», - сообщил заведующий отделением детской кардиохирургии Жанат Болатбекулы.

Данные операции относятся к высокотехнологичным и оплачиваются Фондом медицинского страхования из пакета обязательного социального медицинского страхования.