Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Ребенка с инвалидностью избили в центре социального обслуживания в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
16 Мая 2023, 12:47
Ребенка с инвалидностью избили в центре социального обслуживания в Актобе Фото: Shutterstock

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В центре социального обслуживания №1 в Актобе выявлен факт избиения ребенка с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В конце апреля в прокуратуру города поступило сообщение о том, что в этом центре избивают детей.

Сотрудники прокуратуры совместно с представителями органа опеки и попечительства, управления координации занятости по Актюбинской области, сотрудниками полиции и медицинскими работниками выехали в центр социального обслуживания №1. В ходе изучения записей камер видеонаблюдения был установлен факт избиения ребенка работником центра социального обслуживания №1.

Как известно, в учреждении находятся дети с психоневрологическими заболеваниями.

«В ходе проверки камер наблюдения был выявлен факт избиения ребенка с инвалидностью. Прокуратурой города Актобе возбуждено уголовное дело и направлено для расследования в управление полиции города Актобе. В прошлом году также был зафиксирован факт избиения ребенка в этом центре», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.


Актюбинская область   Происшествия   Генпрокуратура   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране