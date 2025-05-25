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    17:00, 25 Май 2025 | GMT +5

    Ребенка ранили стрелой из спортивного лука в Шымкенте

    Несчастный случай произошел на Центральном стадионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    в ребенка попала стрела из лука в Шымкенте
    Фото: egovpress

    Во время тренировок в секции стрельбы из лука для людей с инвалидностью одна из стрел вылетела за пределы площадки, попав в проходившего мимо ребенка.

    — Полицией установлено, что на территории центрального стадиона в секции стрельбы из лука для лиц с инвалидностью во время занятий одна из стрел, отклонившись от траектории, вылетела за пределы секции. В результате попала в несовершеннолетнего, который проходил рядом со стадионом, — сообщила пресс-секретарь ДП Шымкента Баглан Исатаева.

    Пострадавшего мальчика доставили в больницу. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.

    В полиции возбудили уголовное дело, проводится проверка обстоятельств случившегося.

    Ранее в Правительстве обсудили вопросы обеспечения безопасности детей. Особое внимание было уделено организации безопасного летнего отдыха.

    Теги:
    Спорт Дети Полиция Шымкент Видео Происшествия
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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