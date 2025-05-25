Ребенка ранили стрелой из спортивного лука в Шымкенте

Во время тренировок в секции стрельбы из лука для людей с инвалидностью одна из стрел вылетела за пределы площадки, попав в проходившего мимо ребенка.

— Полицией установлено, что на территории центрального стадиона в секции стрельбы из лука для лиц с инвалидностью во время занятий одна из стрел, отклонившись от траектории, вылетела за пределы секции. В результате попала в несовершеннолетнего, который проходил рядом со стадионом, — сообщила пресс-секретарь ДП Шымкента Баглан Исатаева.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.

В полиции возбудили уголовное дело, проводится проверка обстоятельств случившегося.

Ранее в Правительстве обсудили вопросы обеспечения безопасности детей. Особое внимание было уделено организации безопасного летнего отдыха.