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    02:42, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Ребёнка насмерть ударило током от фонарного столба в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОМР - ЧП произошло сегодня, 23 июня, в 5 микрорайоне Актау. От удара током скончался восьмилетний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Трагический случай произошёл 23 июня около 22:00 часов между рынком «Волна» и школой-лицеем №7.

    «У забора учебного заведения установлен фонарный столб. Как сообщили очевидцы, ребёнок схватился за него, вследствие чего его ударило током. Для выяснения точных причин на месте работает следственно-оперативная группа», - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

    Теги:
    Происшествия, ЧС для mail.ru Происшествия Мангистауская область
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