Ребёнка насмерть ударило током от фонарного столба в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОМР - ЧП произошло сегодня, 23 июня, в 5 микрорайоне Актау. От удара током скончался восьмилетний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Трагический случай произошёл 23 июня около 22:00 часов между рынком «Волна» и школой-лицеем №7.

«У забора учебного заведения установлен фонарный столб. Как сообщили очевидцы, ребёнок схватился за него, вследствие чего его ударило током. Для выяснения точных причин на месте работает следственно-оперативная группа», - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.