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Ребенка на велосипеде сбили насмерть в Нур-Султане
15 Июля 2022 16:33

Ребенка на велосипеде сбили насмерть в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 7-летний ребенок скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 июля текущего года около 18:38 часов 27-летний водитель автомашины марки Hyundai Tucson, следуя по улице Косшыгулулы, допустил наезд на 7-летнего ребенка, который ехал на велосипеде. В результате ДТП ребенок от полученных телесных повреждении скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 Уголовного кодекса РК. Деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.


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Автор:
Корреспондент

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