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Ребенка на самокате сбили на пешеходном переходе в Балхаше

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
12 Мая 2023, 14:36
Ребенка на самокате сбили на пешеходном переходе в Балхаше Кадр из видео

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел 7 мая на улице Желтоксан. 8-летний мальчик ехал на самокате по пешеходному переходу. В этот же момент там двигался автомобиль марки Toyota Rav 4. За рулем был 63-летний житель Балхаша. Ребенок попал под колеса автомобиля. Наезд на ребенка зафиксировала уличная камера видеонаблюдения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еkaraganda.kz.

Пострадавший мальчик на скорой был доставлен в городскую больницу Балхаша. Он сразу же попал в реанимацию и перенес операцию. Мальчик получил черепно-мозговую травму и травмы брюшной полости.

«8 мая была произведена операция. Сейчас ребенок из реанимационного отделения переведен в хирургическое отделение. Продолжается лечение. Состояние мальчика стабильное. Проводятся дальнейшие обследования, необходимые данные компьютерной томографии. Будет готова коррекция в лечении, также необходима консультация нейрохирургов», - говорит заведующий травматологическим отделением Центральной больницы города Балхаша Максат Нуртазин.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщают, что факт зарегистрирован, назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Полицейские напоминают правила пользования самокатами, как для детей, так для взрослых:

- необходимо сохранять хороший обзор по курсу движения, не пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами;

- держаться обеими руками за самокат, следить за своей безопасностью, останавливаться плавно и аккуратно.

- не использовать это средство передвижения при недостаточной освещенности и в узких пространствах, а также местах, в которых много помех и препятствий.

- избегать участков с интенсивным движением транспорта и многолюдных мест;

- при передвижении на электросамокате использовать шлем, а также средства защиты рук/запястий, коленей, головы и локтей; не перевозить груз и, конечно же, пассажиров;

- для безопасного движения необходимо выбирать свою траекторию и свою скорость движения, соблюдая правила дорожного движения;

- сообщить о своем приближении к пешеходу или велосипедисту, когда вас не видят и не слышат; использовать переходы, спешившись с электрического самоката.

Кроме того, в полиции рекомендуют не забывать, что регулярное техническое обслуживание электрического самоката является фактором безопасности.


Карагандинская область   Происшествия  
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