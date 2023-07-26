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Ребёнка на самокате сбила автомашина в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
26 Июля 2023, 08:21
Ребёнка на самокате сбила автомашина в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Шестилетнего ребенка, ехавшего на самокате, сбила автомашина в городе Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 24 июля вечером на автодороге по проспекту Абулхайырхана произошло дорожно транспортное происшествие. Автомобиль марки Hyundai Accent под управлением двадцатилетнего водителя столкнулся с ехавшим на самокате ребенком, 2017 года рождения.

Мальчик получил телесные повреждения различной тяжести и был доставлен на скорой помощи в областную больницу, его госпитализировали в реанимационное отделение. Соответствующие документы собраны и переданы в отдел дознания городского управления полиции.


Атырауская область   ДТП   МВД РК  
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