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Ребенка на самокате сбил автомобиль в Павлодаре
6 Августа 2022 19:27

Ребенка на самокате сбил автомобиль в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Трагедия произошла на пересечении улиц Катаева-Естая. По опубликованным в соцсетях кадрам видно, что ребенок находился на проезжей части, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Бригада «скорой» была на месте через семь минут после вызова. После осмотра медики госпитализировали 12-летнего мальчика в детскую областную больницу.

«У пациента закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы, ушибы и ссадины на спине, ноге», – сообщили в областном управлении здравоохранения.

По словам медиков, состояние ребенка – средней степени тяжести.

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