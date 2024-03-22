Ребенка на плывущей льдине спасли в ВКО

На реке Иртыш сотрудники ДЧС ВКО спасли несовершеннолетних. Ребенок 11-ти лет, играя возле водоёма, забрался на льдину, в результате та откололась и отплыла от берега на 3 метра, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спасатели Смагулов Шынгыс и Турганов Ринат, получив сообщение, незамедлительно поспешили на помощь. Прибыв на место, совместно с сотрудниками полиции, с помощью спасательной веревки им удалось благополучно доставить ребенка на берег.

Дети в медицинской помощи не нуждались.

МЧС призывает граждан не оставлять детей без присмотра и соблюдать все правила безопасности на льду.