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    19:45, 21 Март 2024 | GMT +6

    Ребенка на плывущей льдине спасли в ВКО

    ребенка спасли на льдине в ВКО
    Фото: ДЧС ВКО

    На реке Иртыш сотрудники ДЧС ВКО спасли несовершеннолетних. Ребенок 11-ти лет, играя возле водоёма, забрался на льдину, в результате та откололась и отплыла от берега на 3 метра, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Спасатели Смагулов Шынгыс и Турганов Ринат, получив сообщение, незамедлительно поспешили на помощь. Прибыв на место, совместно с сотрудниками полиции, с помощью спасательной веревки им удалось благополучно доставить ребенка на берег.

    Дети в медицинской помощи не нуждались.

    МЧС призывает граждан не оставлять детей без присмотра и соблюдать все правила безопасности на льду.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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