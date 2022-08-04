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Ребенка и мужчину спасли на Жасыбае
4 Августа 2022 11:14

Ребенка и мужчину спасли на Жасыбае

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Взрослый пытался помочь подростку и сам начал уходить под воду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Двоих тонущих людей вытащил из озера общественный спасатель Оразалы Балгабай. По его словам, трагедия едва не случилась в семье, которая взяла на прокат катамаран.

Судном управляли родители, рядом находились дети: сын 13-14 лет и дочь 10-11 лет. Позже подростки спрыгнули с катамарана и поплыли в сторону берега. Мальчик и взрослые успешно добрались до суши, а девочка начала тонуть в 20 метрах от берега. В этом месте глубина доходит до двух метров.
«Тонущую девочку увидел мужчина 30 лет, который находился поблизости. Он хотел ее спасти, но сам начал тонуть. Я заметил его и добрался до них на лодке. Первой спас девочку, потому что она начала уходить под воду. Я думал, что мужчина схватится за лодку и сам заберется наверх, но он не мог. Тогда я бросил ему спасательный круг и вытащил из воды», – сказал Оразалы Балгабай.
По словам парня, спасательная операция длилась примерно пять минут.

Фото: pavlodarnews.kz

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