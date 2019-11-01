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Реанимация и трепанация черепа: во что вылился банальный конфликт в столице

1 Ноября 2019 09:59
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Реанимация и трепанация черепа: во что вылился банальный конфликт в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице на парковке одного из торговых домов конфликт между двумя парнями перерос в драку. В результате один из участников драки был госпитализирован, другого посадили в СИЗО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«26 октября около 18:40 на парковке ТД «Кен Маркет», расположенного по карагандинской трассе, в ходе конфликта гражданин К. нанес телесные повреждения гражданину С., который впоследствии доставлен и госпитализирован в больницу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

По факту проводится досудебное расследование по статье 106 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса РК. По подозрению в совершении преступления 26-летний житель города в тот же день был задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП города Нур-Султана.

Конфликт был зафиксирован на видео и опубликован в группе «Zhaloby_astany» в Instagram, вызвав большой резонанс среди пользователей социальных сетей.

На видео видно, как пострадавший подходит вплотную к своему оппоненту, хватает за руку, а затем толкает. Второй участник конфликт сначала делает несколько шагов назад, после чего наносит два удара сопернику. Последний падает и больше не встает.

В одном из опубликованных к видео постов говорится, что пострадавший парень попал в реанимацию и перенес две операции, включающие трепанацию черепа.

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Ключевые слова: Нур-Султан,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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