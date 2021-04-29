Реанимационные отделения заполнены тяжелыми больными - Надежда Петухова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня реанимационные отделения заполнены тяжелыми больными. Об этом заявила член комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Надежда Петухова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, сейчас заболеваемость коронавирусом в стране практически в 3 раза выше, чем в июле 2020 года.

«На сегодня реанимационные отделения заполнены тяжелыми больными. Мы все понимаем, что это неизученная, неизвестная и новая болезнь, которая требует определенных новых подходов. Отрадно, что Казахстан имеет возможность вакцинировать свое население. В некоторых странах люди выходят на митинги и протестуют, потому что у них нет возможности своевременно привиться. А ведь вакцинация - это единственный надежный, безопасный и эффективный способ защиты от коронавируса», - отметила Надежда Петухова в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

В ходе выступления она также привела примеры из истории, как вакцинация не раз спасала человечество от опасных вирусов. Так, Казахстан уже 20 лет является зоной, свободной от полиомиелита, дифтерии, столбняка, значительно снизилась заболеваемость гепатитом.

«Конечно, граждане испытывают некоторые страхи по поводу вакцинации, распространяются различные мифы. Не нужно бояться, потому что стресс, который может возникнуть после получения прививки, намного легче, чем то, если человек заболевает этим серьезным заболеванием. В сегодняшней ситуации, когда заболеваемость прогрессивно растет, когда мы видим тяжелые осложнения, мы теряем людей, самое главное и надежное – сделать прививку. Все условия государство для этого сделало: вакцинация проводится бесплатно, доступно, практически в каждой поликлинике, в торговых точках», - добавила депутат.