Реанимации для больных COVID-19 загружены на 20 процентов в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 15 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. Два человека в отделении реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 198 человек.

Загруженность составляет 27,1% (на 730 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 15 пациентов, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 20% (на 75 мест).

Как ранее сообщалось, 15 тысяч человек с хроническими заболеваниями привились от КВИ в Атырау.









