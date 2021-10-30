07:32, 30 Октябрь 2021 | GMT +6
Реанимации для больных COVID-19 загружены на 20 процентов в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 15 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. Два человека в отделении реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 198 человек.Загруженность составляет 27,1% (на 730 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 15 пациентов, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 20% (на 75 мест).
Как ранее сообщалось, 15 тысяч человек с хроническими заболеваниями привились от КВИ в Атырау.