РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:32, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Реанимации для больных COVID-19 загружены на 20 процентов в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 15 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. Два человека в отделении реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 198 человек.

    Загруженность составляет 27,1% (на 730 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 15 пациентов, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 20% (на 75 мест).

    Как ранее сообщалось, 15 тысяч человек с хроническими заболеваниями привились от КВИ в Атырау.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!