3 Июня 2022 20:16

Реализовано 297 проектов в обрабатывающей промышленности - Мининдустрии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет индустриального развития МИИР РК провело анализ работы специальных экономических зон и выработан комплекс мер для повышения эффективности их деятельности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

В Казахстане действует 13 специальных экономических зон. На сегодняшний день в регионах страны образовались кластеры по разным отраслям.

«В обрабатывающей промышленности реализовано 297 проектов на сумму 1,9 трлн тенге, а также 209 находятся на стадии реализации. В таких отраслях, как IT, логистика, торговля, здравоохранение, наука и туризм реализован 131 проект», - сообщили в пресс-службе МИИР.

Также профильные специалисты предлагают внедрить территории с комбинированным режимом.

«Иначе говоря, несмотря на то, что проект не будет соответствовать приоритетным видам деятельности специальной экономической зоны, инвестор будет находиться в СЭЗ и получать доступ к инфраструктуре. Однако, в таком случае льготы в виде освобождения от налогов не предоставляются. Льготный режим будет действовать дифференцировано в зависимости от социально-экономического эффекта и технологической сложности проекта», - отметили в ведомстве.

Кроме того, кадровому составу управляющих компаний СЭЗ будет уделено особое внимание. Рассматривается вопрос включения в состав Совета директоров независимых директоров, имеющих опыт реализации инвестиционных проектов. В целях повышения квалификации также планируется организовать стажировку работников в зарубежных СЭЗ.

«Для участников СЭЗ предоставляются все необходимые льготы. Таким образом, резиденты не платят корпоративный, земельный и имущественный налоги, к земельным участкам подводится необходимая инфраструктура», - напомнили в МИИР.