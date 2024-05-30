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    19:54, 29 Май 2024 | GMT +6

    Реализацию проектов в сфере телекоммуникаций обсудили в Правительстве

    Реализацию проектов в сфере телекоммуникаций обсудили в Правительстве
    Фото: Правительство РК

    Вопросы реализации проектов в сфере телекоммуникаций обсуждены на совещании под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра с участием представителей операторов связи и местных исполнительных органов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

    Рассмотрен ход реализации проектов по прокладке сетей связи в сельских населенных пунктах и волоконно-оптических линий по дну Каспийского моря. Также обсуждены меры по развитию сетей 5G и реализации Указа Главы государства о либерализации экономики.

    В рамках совещания Роман Скляр поручил ускорить темпы исполнения проектов и подключения качественного интернета. Перед акиматами и операторами связи поставлена задача ускорить разработку проектно-сметной документации по установке антенно-мачтовых сооружений.

    Для наращивания транзитного потенциала по передаче данных будет форсирована работа по прокладке линий связи по дну Каспийского моря и строительству гипермагистрали «Запад – Восток».

    Отдельное внимание уделено качественному оказанию услуг связи и доступа к интернету, а также оперативному устранению нарушений по обращениям граждан.

    Теги:
    Правительство Роман Скляр Интернет Связь, ТВ, IT
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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