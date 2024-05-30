Реализацию проектов в сфере телекоммуникаций обсудили в Правительстве

Вопросы реализации проектов в сфере телекоммуникаций обсуждены на совещании под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра с участием представителей операторов связи и местных исполнительных органов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Рассмотрен ход реализации проектов по прокладке сетей связи в сельских населенных пунктах и волоконно-оптических линий по дну Каспийского моря. Также обсуждены меры по развитию сетей 5G и реализации Указа Главы государства о либерализации экономики.

В рамках совещания Роман Скляр поручил ускорить темпы исполнения проектов и подключения качественного интернета. Перед акиматами и операторами связи поставлена задача ускорить разработку проектно-сметной документации по установке антенно-мачтовых сооружений.

Для наращивания транзитного потенциала по передаче данных будет форсирована работа по прокладке линий связи по дну Каспийского моря и строительству гипермагистрали «Запад – Восток».

Отдельное внимание уделено качественному оказанию услуг связи и доступа к интернету, а также оперативному устранению нарушений по обращениям граждан.