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    08:04, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Реализацию проекта «G4 City» обсудили в Правительстве

    правительство РК
    Фото: primeminister.kz

    Вопросы реализации проекта «G4 City» в Алматинской области обсудили на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

    С докладами о проводимой работе выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров и аким Алматинской области Марат Султангазиев.

    По итогам обсуждения Премьер-Министр дал уполномоченным госорганам ряд поручений.

    Согласно концепции, интегрированный город G4 City между Алматы и Конаевым будет состоять из четырех районов:

    Gate — деловой и финансовый центр;

    Golden — образовательный и медицинский хабы;

    Growing — промышленный и логистический хабы;

    Green — туристический кластер.

    Весной в Алматинской области создана специальная экономическая зона «G4 City» площадью 30 тысяч га, срок действия которой продлится до 2048 года.

    Это обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города.

    Теги:
    Правительство РК Алматинская область Экономика
    Автор
    Гульмира Байзакова
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