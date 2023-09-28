Реализацию проекта «G4 City» обсудили в Правительстве

Вопросы реализации проекта «G4 City» в Алматинской области обсудили на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

С докладами о проводимой работе выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров и аким Алматинской области Марат Султангазиев.

По итогам обсуждения Премьер-Министр дал уполномоченным госорганам ряд поручений.

Согласно концепции, интегрированный город G4 City между Алматы и Конаевым будет состоять из четырех районов:

Gate — деловой и финансовый центр;

Golden — образовательный и медицинский хабы;

Growing — промышленный и логистический хабы;

Green — туристический кластер.

Весной в Алматинской области создана специальная экономическая зона «G4 City» площадью 30 тысяч га, срок действия которой продлится до 2048 года.

Это обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города.