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    12:35, 30 Май 2024 | GMT +6

    Реализацию крупных газовых проектов совместно с катарскими инвесторами обсудили в Правительстве РК

    укумет
    Фото: Правительство РК

    Под председательством Первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Участники обсудили реализацию сделки по АО «QAZAQ AIR» в пользу вьетнамской компании SOVICO Group, которая является крупным международным игроком со значительным опытом и глубокой экспертизой в авиационной отрасли. Одним из основных обязательств приобретения авиакомпании иностранным инвестором стало расширение парка воздушных судов моделями Boeing и Airbus. Это внесет существенный вклад в развитие рынка отечественной гражданской авиации.

    Также на Совете принят ряд решений по реализации 4 крупных газовых проектов, которые ведутся совместно с катарскими инвесторами.

    Кроме того, учитывая специфику работы с промышленным оборудованием на инвестиционных проектах, Совет поручил принять изменения в Правила выдачи виз для отдельных специалистов по установке и эксплуатации инновационных объектов. Подобный подход будет способствовать улучшению условий для реализации инвестпроектов.

    Теги:
    Нефть/газ Правительство РК Инвестиции Авиация Катар Роман Скляр
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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