Реализация Послания Президента: в Казахстане воссоздана Гидрогеологическая служба

По поручению Президента Казахстана при Министерстве водных ресурсов и ирригации создана Национальная гидрогеологическая служба. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

— Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. В этой связи будет образовано Министерство водных ресурсов и ирригации. В рамках Министерства будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба, — отметил Глава Государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

Сформирован департамент с двумя управлениями, которые занимаются вопросом воссоздания данной службы. Разработаны организационная структура и уставные документы, которые будут представлены на рассмотрение Правительства РК.

Согласно предложению Министерства водных ресурсов и ирригации, Национальная гидрогеологическая служба будет обладать организационными и другими необходимыми полномочиями для проведения государственной политики в сфере управления подземными водами, поисково-разведочных работ и их государственного мониторинга. На особом контроле будут вопросы рационального использования подземных вод.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что по прогнозам запасы подземных вод в Казахстане составляют около 40 кубических километров, из которых 15 кубических километров уже готовы к использованию. На данный момент только 7-10% этих ресурсов задействованы в экономике страны. В планах министерства — активное использование подземных вод для обеспечения питьевой водой, орошения сельхозугодий и поддержки пастбищного животноводства, при этом будет обеспечен строгий контроль за недопущением истощения и загрязнения запасов.

Инициатива Президента демонстрирует стратегическую важность управления водными ресурсами для устойчивого развития Казахстана, что соответствует глобальным экологическим вызовам и внутренним потребностям страны.