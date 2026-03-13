Реализация 40 проектов позволит довести объемы выращивания рыбы до 15 тысяч тонн в РК
В Казахстане за 2021–2024 годы реализовано 87 проектов по выращиванию и переработке рыбы стоимостью 21,4 млрд тенге, передает Kazinform со ссылкой на Минсельхоз.
Совокупная годовая мощность введенных объектов превышает 20 тыс. тонн продукции. Реализация этих проектов позволила снизить импортозависимость по рыбной продукции примерно на 15%.
В 2025 году запущено еще восемь инвестпроектов мощностью более 1,2 тыс. тонн рыбы в год.
Одним из значимых стал запуск садкового хозяйства в Мангистауской области.
Первый в Центральной Азии проект подобного масштаба в акватории Каспийского моря с применением норвежских технологий реализовала компания «Organic Fish». Стоимость проекта составила 12 млрд тенге. Производственная мощность — пять тыс. тонн лосося в год.
В ноябре–декабре 2025 года было осуществлено зарыбление морских садков мальками рыб семейства лососевых с навеской около 200 граммов. На сегодняшний день проект перешел в активную практическую фазу.
В настоящее время реализуется 40 проектов стоимостью 54 млрд тенге со сроком реализации до 2030 года. В перспективе они позволят увеличить объемы выращивания рыбы до 14,4 тыс. тонн, переработки — до 10 тыс. тонн, обеспечить производство рыбных кормов на уровне до 6,8 тыс. тонн в год.
Для дальнейшего развития отрасли и обеспечения стабильных темпов роста рыбоводства требуется специализированный рыбный корм. В этой связи рассматривается вопрос строительства современных заводов по производству рыбных кормов в Алматинской, Акмолинской и Мангистауской областях.
Реализация данных проектов планируется с использованием механизмов государственной поддержки, включая инвестиционное субсидирование и предоставление льготного кредитования субъектам, развивающим аквакультуру.
Ранее сообщалось о том, что в стране будет внедрена информационная система развития аквакультуры.