    02:01, 13 Март 2026 | GMT +5

    Реализация 40 проектов позволит довести объемы выращивания рыбы до 15 тысяч тонн в РК

    В Казахстане за 2021–2024 годы реализовано 87 проектов по выращиванию и переработке рыбы стоимостью 21,4 млрд тенге, передает Kazinform со ссылкой на Минсельхоз.

    40 проектов в сфере аквакультуры реализуется в Казахстане
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Совокупная годовая мощность введенных объектов превышает 20 тыс. тонн продукции. Реализация этих проектов позволила снизить импортозависимость по рыбной продукции примерно на 15%.

    В 2025 году запущено еще восемь инвестпроектов мощностью более 1,2 тыс. тонн рыбы в год.

    Одним из значимых стал запуск садкового хозяйства в Мангистауской области.
    Первый в Центральной Азии проект подобного масштаба в акватории Каспийского моря с применением норвежских технологий реализовала компания «Organic Fish». Стоимость проекта составила 12 млрд тенге. Производственная мощность — пять тыс. тонн лосося в год.

    В ноябре–декабре 2025 года было осуществлено зарыбление морских садков мальками рыб семейства лососевых с навеской около 200 граммов. На сегодняшний день проект перешел в активную практическую фазу.

    40 проектов в сфере аквакультуры реализуется в Казахстане
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    В настоящее время реализуется 40 проектов стоимостью 54 млрд тенге со сроком реализации до 2030 года. В перспективе они позволят увеличить объемы выращивания рыбы до 14,4 тыс. тонн, переработки — до 10 тыс. тонн, обеспечить производство рыбных кормов на уровне до 6,8 тыс. тонн в год.

    Для дальнейшего развития отрасли и обеспечения стабильных темпов роста рыбоводства требуется специализированный рыбный корм. В этой связи рассматривается вопрос строительства современных заводов по производству рыбных кормов в Алматинской, Акмолинской и Мангистауской областях.

    Реализация данных проектов планируется с использованием механизмов государственной поддержки, включая инвестиционное субсидирование и предоставление льготного кредитования субъектам, развивающим аквакультуру.

    Ранее сообщалось о том, что в стране будет внедрена информационная система развития аквакультуры. 

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
