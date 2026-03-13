Реализация 40 проектов позволит довести объемы выращивания рыбы до 15 тысяч тонн в РК

Совокупная годовая мощность введенных объектов превышает 20 тыс. тонн продукции. Реализация этих проектов позволила снизить импортозависимость по рыбной продукции примерно на 15%.

В 2025 году запущено еще восемь инвестпроектов мощностью более 1,2 тыс. тонн рыбы в год.

Одним из значимых стал запуск садкового хозяйства в Мангистауской области.

Первый в Центральной Азии проект подобного масштаба в акватории Каспийского моря с применением норвежских технологий реализовала компания «Organic Fish». Стоимость проекта составила 12 млрд тенге. Производственная мощность — пять тыс. тонн лосося в год.

В ноябре–декабре 2025 года было осуществлено зарыбление морских садков мальками рыб семейства лососевых с навеской около 200 граммов. На сегодняшний день проект перешел в активную практическую фазу.

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

В настоящее время реализуется 40 проектов стоимостью 54 млрд тенге со сроком реализации до 2030 года. В перспективе они позволят увеличить объемы выращивания рыбы до 14,4 тыс. тонн, переработки — до 10 тыс. тонн, обеспечить производство рыбных кормов на уровне до 6,8 тыс. тонн в год.

Для дальнейшего развития отрасли и обеспечения стабильных темпов роста рыбоводства требуется специализированный рыбный корм. В этой связи рассматривается вопрос строительства современных заводов по производству рыбных кормов в Алматинской, Акмолинской и Мангистауской областях.

Реализация данных проектов планируется с использованием механизмов государственной поддержки, включая инвестиционное субсидирование и предоставление льготного кредитования субъектам, развивающим аквакультуру.

Ранее сообщалось о том, что в стране будет внедрена информационная система развития аквакультуры.