Реализаторов нефтепродуктов накажут при подтверждении фактов завышения цен на ГСМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализаторы нефтепродуктов будут наказаны в случае подтверждения Минэнерго фактов завышения цен на ГСМ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КРЕМ.

Как известно, Главой государства поручено ввести государственное регулирование цен на отдельные виды нефтепродуктов со сроком на 180 дней.

В рамках исполнения данного поручения, Министерством энергетики Республики Казахстан 6 января 2022 года принят приказ №2 об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов:

бензин марки Аи-80;

бензин марки Аи-92;

бензин марки Аи-93;

бензин марки Аи-95;

дизельное топливо.

При этом цены на дизельное топливо по регионам отличаются, к примеру цена за литр дизельного топлива в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях составляет 260 тенге, а в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Южно-Казахстанской областях - 230 тенге.

Осуществление мониторинга оптовых и розничных цен на нефтепродукты закреплено за Министерством энергетики Республики Казахстан.

За несоблюдение требований по непревышению предельных цен на нефтепродукты предусмотрена административная ответственность, и компетентными на составление протокола об административном правонарушении являются должностные лица Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КРЕМ).

В этой связи, субъектам предпринимательства, осуществляющим розничную реализацию нефтепродуктов, следует соблюдать требования законодательства в области производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов и не допускать реализацию нефтепродуктов выше установленных порогов, как случилось в Карагандинской области.

Факт превышения предельной цены на дизельное топливо (летнее) с 230 до 275 тенге за литр выявлен на заправочной станции ТОО «Караганда Терминал Мунай» по адресу: г.Караганда, улица Ермекова, 94/3.

Таким образом, ДКРЕМ по Карагандинской области в отношении ТОО «Караганда Терминал Мунай» возбуждено административное производство по части 1 статьи 171 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», которое направлено в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Караганды для рассмотрения.

Потребители имеют возможность при обнаружении фактов превышения цен на нефтепродукты незамедлительно обратиться в Министерство энергетики и КРЕМ для привлечения субъектов к административной ответственности и возврата цен на установленный предельный уровень.

По фактам завышения цен потребители могут сообщить в территориальные департаменты КРЕМ по телефонам:

город Нур-Султан: (87172) 95-36-04;

город Алматы: (87272) 72-14-01;

город Шымкент: (87252) 32-15-04;

Алматинская область: (87282) 24-27-40;

Атырауская область: (87122) 21-10-42;

Акмолинская область: (87162) 50-43-27;

Актюбинская область: (87132) 74-30-64;

Восточно-Казахстанская область: (87232) 61-41-24;

Жамбылская область: (87262) 43-18-75;

Западно-Казахстанская область: (87112) 24-06-47;

Карагандинская область: (87212) 42-51-96;

Костанайская область: (87142) 53-52-40;

Кызылординская область: (87242) 27-21-86;

Мангистауская область: (87292) 43-42-27;

Павлодарская область: (87182) 78-70-97;

Северо-Казахстанская область: (87152) 61-82-81;

Туркестанская область: (87253) 35-75-51.

Кроме того, субъекты рынка, осуществляющие розничную реализацию нефтепродуктов, не должны нарушать антимонопольное законодательство, а именно не допускать злоупотребления доминирующим или монопольным положением, в части необоснованного отказа от реализации товара отдельным потребителям.

В случае злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением потребители также могут обратиться в Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.