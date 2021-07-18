ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Реализацию трехзвенной модели уголовного процесса рассмотрели в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Под председательством заместителя начальника ДП Жамбылской области Темирбека Оразымбетова подведены итоги оперативно-служебной деятельности подразделений следствия и дознания за шесть месяцев.

За указанный период в подразделениях следствия и дознания ДП области отмечается улучшение показателей по направленности уголовных дел в суд. По линии следствия данный показатель вырос на 2,2%, по линии дознания – на 4,1%.

На оперативном совещании рассмотрен ход реализации трехзвенной модели уголовного процесса по согласованию процессуальных решений и результаты работы по освещению служебной деятельности в СМИ. Также рассмотрены проблемы и пути их решения по реализации поэтапного перехода к трехзвенной модели уголовного процесса.

В ходе совещания были заслушаны отчеты о проделанной работе заместителей начальников городских и районных отделов полиции.

В завершении совещания заместитель начальника ДП Жамбылской области Темирбек Оразымбетов поставил перед курируемыми службами задачи на ближайший период.



