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    19:48, 17 Июль 2021 | GMT +6

    Реализацию трехзвенной модели уголовного процесса рассмотрели в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Реализацию трехзвенной модели уголовного процесса рассмотрели в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Под председательством заместителя начальника ДП Жамбылской области Темирбека Оразымбетова подведены итоги оперативно-служебной деятельности подразделений следствия и дознания за шесть месяцев.

    За указанный период в подразделениях следствия и дознания ДП области отмечается улучшение показателей по направленности уголовных дел в суд. По линии следствия данный показатель вырос на 2,2%, по линии дознания – на 4,1%.

    На оперативном совещании рассмотрен ход реализации трехзвенной модели уголовного процесса по согласованию процессуальных решений и результаты работы по освещению служебной деятельности в СМИ. Также рассмотрены проблемы и пути их решения по реализации поэтапного перехода к трехзвенной модели уголовного процесса.

    В ходе совещания были заслушаны отчеты о проделанной работе заместителей начальников городских и районных отделов полиции.

    В завершении совещания заместитель начальника ДП Жамбылской области Темирбек Оразымбетов поставил перед курируемыми службами задачи на ближайший период.



    Теги:
    МВД РК Жамбылская область Общество Правоохранительные органы
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