Реализацию программы «Рухани жаңғыру» в регионах обсудили в формате онлайн-трансляции

НУР - СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 февраля текущего года Министерством информации и общественного развития РК проведено совещание в формате онлайн-трансляции по вопросам реализации программы «Рухани жаңғыру» в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В совещании приняли участие заместители акимов областей, городов республиканского значения, представители министерства и представители региональных проектных офисов «Рухани жаңғыру».

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы региональных планов по реализации программы «Рухани жаңғыру», деятельности региональных экспертных советов, взаимодействия Казахстанского института общественного развития с акиматами и региональными проектными офисами, а также итоги реализации программы в 2019 году.

Вице-министром информации и общественного развития Габидуллой Оспанкуловым был поднят вопрос об утверждении региональных планов по реализации программы «Рухани жаңғыру».

Также в ходе совещания были обсуждены вопросы создания дискуссионного клуба «Азаматтық алаң» с участием лидеров общественного мнения, представителей неправительственных и молодежных организаций.

Необходимо отметить, что в целях перехода к концепции «Слышащего государства», а также эффективной обратной связи с населением, совещание транслировалось в режиме онлайн. Трансляция была доступна на официальном сайте министерства и в социальных сетях.

Напомним, 5 февраля 2020 года состоялось заседание Национальной комиссии по модернизации общественного сознания под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева, на котором был презентован республиканский план мероприятий по реализации программы «Рухани жаңғыру» на 2020 год.