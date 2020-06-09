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Реализацию программы «Рухани жангыру» обсудили в Мининформации и общественного развития

9 Июня 2020 17:09
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Реализацию программы «Рухани жангыру» обсудили в Мининформации и общественного развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане министр информации и общественного развития Аида Балаева провела рабочее заседание по теме реализации программы «Рухани жангыру» и работы Казахстанского института общественного развития «Рухани жангыру». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР.

«В связи с эпидемиологической ситуацией, мероприятие прошло в дистанционном формате с помощью программы Zoom. В ходе заседания были разобраны проекты, которые реализуются в настоящее время, отмечены перспективы новых проектов и т. д. Было подчеркнуто, что деятельность государства по модернизации сознания должна иметь дифференцированный подход, обсуждена важность работы в регионах, необходимость разработки новых интернет-проектов и т. д.», - сообщила пресс-служба министерства в Telegram .

По итогам заседания министр дала сотрудникам ряд поручений.
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Ключевые слова: Правительство РК, Рухани жаңғыру, Общество,
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