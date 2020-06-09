Реализацию программы «Рухани жангыру» обсудили в Мининформации и общественного развития
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане министр информации и общественного развития Аида Балаева провела рабочее заседание по теме реализации программы «Рухани жангыру» и работы Казахстанского института общественного развития «Рухани жангыру». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР.
«В связи с эпидемиологической ситуацией, мероприятие прошло в дистанционном формате с помощью программы Zoom. В ходе заседания были разобраны проекты, которые реализуются в настоящее время, отмечены перспективы новых проектов и т. д. Было подчеркнуто, что деятельность государства по модернизации сознания должна иметь дифференцированный подход, обсуждена важность работы в регионах, необходимость разработки новых интернет-проектов и т. д.», - сообщила пресс-служба министерства в Telegram .По итогам заседания министр дала сотрудникам ряд поручений.
- Выпускники подарили дом многодетной матери в Туркестанской области
- Зоны отдыха Капшагая пока не готовы к открытию - акимат Алматинской области
- Мурал с изображением Абая появился в Нур-Султане
- «Цифровые» волонтеры будут помогать казахстанцам получать электронные госуслуги
- Премьер РК отчитался перед Главой государства о развитии страны за 5 месяцев
- Культура вождения в обществе еще не сформирована – Ерлан Тургумбаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана