Реализацию проектов развития Кашагана обсудили Алихан Смаилов и руководство компании NCOC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы разработки нефтегазового месторождения Кашаган обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и управляющий директор North Caspian Operating Company N.V. Оливье Лазар, а также руководители компаний-участников Северо-Каспийского проекта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

Участники встречи рассмотрели вопросы соблюдения норм экологического законодательства РК, обеспечения стабильности текущего производства, реализации проектов будущего расширения месторождения Кашагана и меры по увеличению уровня добычи, а также вопросы реализации новых инвестиционных проектов, в частности, строительство газоперерабатывающих заводов.

Премьер-Министр подчеркнул, что за годы работы в Казахстане компании консорциума зарекомендовали себя как эффективные партнеры, участвующие в решении многих экономических и социальных задач.

«Правительство уделяет особое внимание стабильной работе и дальнейшей разработке месторождения Кашаган. Это стратегический актив, поэтому для нас важна своевременная реализация проектов будущего расширения месторождения Кашагана», — сказал Алихан Смаилов.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к конструктивному диалогу в рамках совместной работы и достижения намеченных планов.