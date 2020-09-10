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Реализацию проекта Protecting Business and Investments обсудили в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
10 Сентября 2020, 18:47
Реализацию проекта Protecting Business and Investments обсудили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На площадке сервисного центра Antikor ortalyǵy департамента по противодействию коррупции по Карагандинской области состоялась встреча по обсуждению пути реализации проекта Protecting business and investments» по профилактике коррупционных рисков. Также участники мероприятия подписали четыре соглашения об антикоррупционном сопровождении бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча прошла при участии госорганов, региональных представителей АО «НК «Kazakh Invest» и РПП «Атамекен», а также предпринимателей и инвесторов, находящихся под антикоррупционным сопровождением.

В ходе мероприятия с инвесторами из Казахстана, Ирана и Китая (завод по производству автобусов YUTONG, ТОО «МТНК «Син Бан», ТОО «Kaz Green Energy», ТОО «Irkaz Metal Corporation»), реализующими инвестпроекты в Карагандинской области, было подписано четыре соглашения об антикоррупционном сопровождении бизнеса.

Цель соглашения - обеспечение совместными усилиями антикоррупционного сопровождения проекта инвестора на территории Казахстана, в том числе устранение всех коррупционных рисков при его реализации.

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Проект призван способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата, повышению доверия бизнеса к институтам власти, формированию позитивного имиджа страны за рубежом.

Специалисты департамента по противодействию коррупции намерены сделать всё, что находится в сфере их компетенции, чтобы предприниматели спокойно и свободно развивали свой бизнес. Единственным требованием соглашения для инвестора является обязательство вести честный и прозрачный бизнес.

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