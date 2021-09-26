Реализацию предвыборной программы партии Nur Оtаn обсудили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на расширенном заседании бюро политсовета обсудили исполнение Дорожной карты предвыборной программы партии Nur Оtаn за восемь месяцев. Всего она содержит 130 пунктов по семи направлениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, партийцы встречались с жителями Карагандинской области и узнавали конкретные потребности и проблемы. На основе 1 500 актуальных предложений от горожан и сельчан они разработали

Дорожную карту до 2025 года. Она содержит более 6 400 мероприятий и 1 715 целевых индикаторов.

С учётом особенностей региона было сформировано семь приоритетов. Среди них социально-экономическое развитие, поддержка молодёжи, снижение уровня преступности и др.

«За отчётный период исполнено 29 пунктов. В стадии исполнения ещё более 90. – В этом году планируется привлечь не менее 810 миллиардов тенге инвестиций в основной капитал, из них свыше 80% – частных», – отметил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

До конца года должны запустить 14 новых производств и создать около 2 тысяч рабочих мест. Несколько проектов уже успешно работают. Это Жайремский горно-обогатительный комбинат, автозавод Qaz Tehna, обогатительная фабрика QazCarbon, производство полиэтиленовых труб «Трубпром».

Аким области Женис Касымбек поручил усилить работу по исполнению Дорожной карты и обеспечить реализацию всех запланированных проектов.