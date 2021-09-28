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Реализацию Послания Президента обсудили экономисты в Нур-Султане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
28 Сентября 2021, 17:00
Реализацию Послания Президента обсудили экономисты в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Программу действий по борьбе с коррупцией в предстоящие пять лет намерены разработать в Антикоррупционной службе Казахстана, документ обсудили с известными экономистами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Стратегический документ, определяющий программу действий по борьбе с коррупцией поручил разработать Президент в своем Послании народу Казахстана.

На площадке Агентства по противодействию коррупции собрались известные казахстанские экономисты. Среди них, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Р. Журсунов, директор центра «TALAP» Р. Ошакбаев, исполнительный директор НПП «Атамекен» А. Кысыков, директор Центра исследований и консалтинга К. Кожумов и управляющий партнер «Dasco Consulting Group» Д. Садвакасов.

«Указанный документ будет касаться всех сфер жизнедеятельности нашего общества. Именно поэтому ведомство заинтересовано во всестороннем обсуждении нового документа с представителями всех групп», - сказал Первый заместитель Председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

Все участники высказали свои предложения по подходам к разработке стратегического документа, отметив необходимость учета мнения узких специалистов и экспертов.

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Астана   Коррупция   Борьба с коррупцией   Послание Президента-2021  
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