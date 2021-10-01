Реализацию Послания Президента для благополучия казахстанских семей обсудили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расширенное заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан состоялось на площадке Службы центральных коммуникаций в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии.

В заседании приняли участие депутаты Парламента, члены Национальной комиссии, представители центральных государственных и местных исполнительных органов, неправительственных организаций и СМИ.

Председатель Национальной комиссии Лаззат Рамазанова отметила, что задачи, поставленные Главой государства в Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» требуют от государственных и местных исполнительных органов высокой ответственности и слаженных действий для улучшения благосостояния казахстанских семей и расширения прав и возможностей женщин.

«Вопросы благополучия семей, эффективное взаимодействие с общественными организациями по системной профилактике бытового насилия, оказание своевременной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – эти вопросы остаются приоритетными в работе Национальной комиссии», - отметила Лаззат Рамазанова.

На заседании была заслушана информация о ходе реализации пилотного проекта «Казахстан без насилия в семье», внедряемого в 5-ти регионах страны: городах Нур-Султан, Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях. Цель проекта – укрепление института семьи и снижение правонарушений в семейно-бытовой сфере.

«Анализ состояния системы профилактики бытового насилия показал, что каждое второе преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения, 70-75% противоправных действий происходит в жилых помещениях. В 80% случаях субъектами насилия являются лица, состоящие в супружеских отношениях или гражданском браке, 20% - лица, состоящие в иных родственных отношениях», - сообщила Лаззат Рамазанова.

Несмотря на проводимую работу имеется ряд проблем, требующих решения. Выявлено, что в Планах развития территорий отсутствуют ключевые целевые индикаторы по вопросам укрепления института семьи и профилактики бытового насилия. Не конкретизирована компетенция местных исполнительных органов. В систему профилактики не вовлечены органы юстиции, культуры и спорта, внутренней и молодежной политики.

«Необходимо внедрить системный мониторинг, укрепить межведомственное взаимодействие и механизмы оперативного реагирования по вопросам социального неблагополучия и бытового насилия», - отметила Лаззат Рамазанова.

Заслушаны информации Министерства труда и социальной защиты населения и Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам о результатах проведения мониторинга благополучия семей в регионах и методики расчета индикаторов Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, планируется внедрить «Цифровую карту семьи». Проведен анализ 19 млн. населения страны, сформированы цифровые карты 5 млн. 341 тыс. семей. На сегодня 2,7 млн. или 50,6% семей относятся к благополучному и хорошему уровням. Охват адресной социальной помощью увеличился до 186,2 тыс. семей или свыше 891,1 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. рост составил 25%.

В рамках реализации Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года Бюро национальной статистики разработана методика расчета по 9-ти целевым индикаторам. Она позволит систематизировать порядок формирования основных показателей эффективности реализации семейной и гендерной политики, закрепить ответственность уполномоченных государственных органов за сбор, предоставление данных и их соблюдение.

В завершение заседания председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова дала ряд конкретных рекомендаций государственным органам.