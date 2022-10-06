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Реализацию новых экономических реформ в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с миссией МВФ

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Октября 2022, 11:59
Реализацию новых экономических реформ в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с миссией МВФ

АСТАНА. КАЗИФНОРМ -Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с главой миссии Международного валютного фонда по Казахстану Николя Бланше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили итоги работы миссии в нашей стране, а также меры Правительства РК по обеспечению макроэкономической стабильности, борьбе с инфляцией, повышению эффективности налогового администрирования и бюджетного планирования, вопросы занятости, цифровизации и снижения участия государства в экономике.

Кроме того, рассмотрены инициативы Казахстана по достижению углеродной нейтральности до 2060 года, шаги по привлечению инвестиций, текущие внешнеэкономические вызовы и другие актуальные вопросы региональной повестки дня.

«Мы высоко ценим стратегический характер партнерства с МВФ и тот вклад, который Фонд вносит в развитие нашей страны», - отметил Алихан Смаилов.

Николя Бланше дал высокую оценку реформам, проводимым в Казахстане, и работе страновой миссии МВФ.

«Между нами сложилось прочное и конструктивное сотрудничество. Мы приветствуем шаги Правительства по реализации новых реформ и готовы предоставить наши консультации и техническую помощь по всем интересующим направлениям», - отметил Николя Бланше.

В завершение Премьер-Министр также подчеркнул готовность продолжать тесное двустороннее взаимодействие.


Фото:t.me/KZgovernment




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