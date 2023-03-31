Реализацию мер по модернизации государственной службы обсудили в АДГС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня под руководством председателя Агентства по делам госслужбы Дархана Жазыкбаева состоялось совещание по вопросам изменений и дополнений, внесенных в законодательство в сфере госслужбы с участием руководителей аппаратов центральных государственных органов и местных исполнительных органов посредством видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«Основная цель модернизации государственной службы – формирование сервисной модели государственного аппарата, недопускающей проявления бюрократизма, ориентированной на честное, справедливое, добросовестное служение народу. Как отметил Глава государства, необходимо следовать формуле «не человек для государства, а государство для человека». Это ключевая позиция в модернизации государственного управления», - сказал Дархан Жазыкбаев.

Глава АДГС подчеркнул необходимость более глубокого понимания того, что модернизация государственной службы – это важный шаг к реальным переменам.

Отмечена важная роль руководителей аппаратов госорганов в качественном осуществлении мер, направленных на модернизацию госслужбы и привлечении профессиональных кадров из частного сектора.





В рамках становления полноценным стратегическим HR-институтом Агентство станет HR-партнером для государственных органов. В данном направлении будет проведена работа по трансформации кадровых служб и реинжинирингу HR-институтов.

«Человеческий ресурс – это потенциал людей, который можно использовать для повышения производительности, эффективности труда. HR-менеджер – это не только руководитель коллектива, но и специалист, эффективно направляющий людей на повышение производительности труда. Человек, который мотивирует, ценит и ищет нужных специалистов. В этой связи, государственные служащие, занимающие руководящие должности в государственном аппарате, в дальнейшем должны стать HR-менеджерами», - сказал председатель Агентства.

В ходе совещания были озвучены изменения, внесенные в Закон о государственной службе понятие «контрактные служащие», ротационные выплаты, наделение Агентства полномочием по регулированию дистанционной и гибкого графика работы на госслужбе, количества руководителей и исполнителей в государственных органах, осуществлению контроля за соблюдением графика работы в государственных органах и др.

Также с 1 апреля вводится в действие норма по рассмотрению административных дел Агентством за нарушение режима работы в государственных органах.

Ранее сообщалось, что в Казахстане руководителей намерены штрафовать за переработку подчиненных. Также планируется закрепить в Трудовом кодексе РК право отказываться от работы сверхурочно.