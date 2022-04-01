Реализацию Концепции семейной и гендерной политики в РК обсудили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, передает МИА «Казинформ».

На заседании были заслушаны результаты реализации в 2021 году Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан и достижений ее целевых индикаторов. Также в повестку включены вопросы межведомственного взаимодействия по оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; деятельности Центров поддержки женского предпринимательства; работа МИД РК по продвижению гендерной повестки Казахстана на международных площадках и контролю за выполнением международных обязательств страны в сфере обеспечения гендерного равенства.

Открывая заседание, председатель Нацкомиссии, депутат Мажилиса Парламента Лаззат Рамазанова обозначила спектр совместной работы с центральными и местными исполнительными органами в контексте исполнения поручений Главы государства. Глава Нацкомиссии отметила, что в данной работе основной акцент будет направлен на оперативное решение острых социальных проблем. Национальная комиссия предоставит диалоговую площадку для социально активной аудитории и экспертов, где будут обсуждаться темы, получившие большой общественный резонанс и требующие развернутого обсуждения.

Также были обозначены приоритеты взаимодействия с Генеральной прокуратурой, Правительством и местными исполнительными органами по вопросам необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин.

В ходе заслушивания была представлена работа местных исполнительных органов в рамках госсоцзаказа по направлению «Содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов». В частности указано, что было реализовано 135 социальных проектов на сумму 322,5 млн. тенге. Активная работа в этом направлении проводилась в 5 регионах – Туркестанской, Костанайской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областях.

Отмечена положительная роль созданного Министерством обороны совместно с другими госорганами детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз». Охват молодежи военно-патриотическим воспитанием в рамках данного объединения, в том числе путем проведения военно-спортивных мероприятий, составил более 230 тыс. детей.

В целом, в результате принимаемых мер по воспитательной работе, в 2021 году удалось добиться снижения количества преступлений в отношении несовершеннолетних на 20%, что является одним из значимых целевых индикаторов Концепции.

В рамках расширения международного сотрудничества по гендерной повестке отмечено о поддержке МИД усилий по актуальным на сегодняшний день для Казахстана вопросам расширения экономических прав и возможностей женщин, ликвидации насилия в отношении женщин, национальному планированию и бюджетированию.

Подводя итоги заседания, Лаззат Рамазанова отметила, что основными причинами неблагополучия в семье все еще остаются социальные факторы, такие как безработица, отсутствие жилья, бытовое насилие, хронические и наркологические заболевания, другие материальные проблемы. В этой связи председатель Национальной комиссии дала ряд конкретных поручений госорганам, в том числе и по необходимости налаживания тесного взаимодействия местных исполнительных органов в вопросах выявления и учета семей в трудной жизненной ситуации и проведения профилактических мероприятий.