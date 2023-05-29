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Реализацию ключевых проектов развития Улытауской области обсудили в Правительстве

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Мая 2023, 23:28
Реализацию ключевых проектов развития Улытауской области обсудили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы исполнения поручений, данных Премьер-Министром РК Алиханом Смаиловым по итогам рабочей поездки в Улытаускую область 14 апреля, рассмотрены на совещании в Правительстве с участием руководства центральных госорганов и акимата региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Премьер-Министру доложено о проводимой работе по ремонту теплоисточников в Сатпаеве, модернизации котлоагрегатов на ТЭЦ в областном центре, реконструкции автодорог Жезказган – Кызылорда и Жезказган – Караганда, а также Уйтас-Айдосского группового водовода, завершению строительства Эскулинского водовода, переоборудованию хозяйственно-питьевых очистных сооружений и возведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры в Жезказгане.

На совещании также рассмотрен ход реализации проектов по модернизации Жезказганского медеплавильного завода, льготному кредитованию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и поддержке предпринимателей в целом.

Кроме того, обсуждены актуальные вопросы строительства в регионе новых комфортных школ, перинатального и онкологического центров, а также ряда спортивных объектов.

Алихан Смаилов подчеркнул, что акимату Улытауской области необходимо обеспечить своевременную и качественную реализацию мероприятий, предусмотренных Комплексным планом социально-экономического развития на 2022-2026 годы. При этом он обозначил необходимость ускорить разработку проектно-сметной документации по инфраструктурным проектам и реконструкции автодорог.

«С учетом сегодняшнего обсуждения заинтересованным госорганам и акимату Улытауской области следует обеспечить исполнение всех поручений, данных по итогам рабочей поездки», — заключил Премьер-Министр.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Улытауская область  
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