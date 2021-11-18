Реализацию инвестиционных проектов обсудили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области обсуждали перспективные и реализуемые проекты в промышленной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима области Даурен Жандарбек начал выступление с предприятий Тайыншинского района, которые, по его словам, составляют градообразующий агропромышленный кластер.

В 2016-м году китайский инвестор запустил завод по переработке масличных. Летом этого года завершилось строительство фабрики экстракции. Раньше из одной тонны сырья получали 350 литров масла, сейчас - 400 литров. Дополнительно получают шрот - высокопротеиновую кормовую добавку для животных.

«Дополнительно построены хранилища с возможностью постоянного хранения до 50 тысяч тонн масличных. Объем инвестиций в проект составил 2,1 млрд тенге. Это начальный этап компании по созданию агро-индустриального парка. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы реализации крупного проекта, в который войдут мясокомбинат, откормплощадка и реализация проекта по возобновляемым источникам электроэнергии», - сказал Д.Жандарбек.

В этом году запущен третий этап реализации проекта по производству биоэтанола. При выходе на полную мощность планируется выпускать до 21,5 тысячи тонн биоэтанола в год.

«Отечественным инвестором ведется строительство комбикормового завода мощностью 100 тысяч тонн готовой продукции в год, сумма инвестиций 1 млрд. тенге. Завод обеспечит кормами крупные предприятия и личные подсобные хозяйства. В целом, четыре предприятия агропромышленного кластера Тайыншинского района обеспечивают занятостью более 700 жителей региона. Это примерно 600 семей», - отметил Д.Жандарбек.

Идет строительство нового маслоэкстракционного завода мощностью 370 тысяч тонн. Сумма инвестиций - 15 млрд тенге. Планируется создать свыше 200 новых постоянных рабочих мест.

«При запуске нового предприятия мы сможем довести переработку до 90% маслосемян, производимых в области. На заводе будут получать высокопротеиновую кормодобавку, жмых и шрот. Завод будет на 80% экспортоориентирован», - добавил Д.Жандарбек.

Молокоперерабатывающие предприятия провели модернизацию производств и запустили современные линии на сумму около 9 млрд тенге.

В прошлом году российская компания выкупила предприятие «Молочный Союз». Провели модернизацию, увеличили мощность переработки молока с 25 до 150 тысяч тонн. По словам Д.Жандарбека, при полной загрузке заводов регион сможет перерабатывать до 60% произведенного молока.

На месте простаивавшего долгое время предприятия строят теплицу. Инвестор намерен использовать корейские технологии – двухъярусную посадку. Мощность теплицы - 2 200 тонн продукции в год.

Казахстанско-российская компания продолжает проект по выпуску вагонов-термосов и вагонов-рефрижераторов. В этом году произвели 87 вагонов.

Планируется построить фабрику бумажной продукции. Проект будет реализован на территории простаивающего завода. Там намерены выпускать салфетки, гигиеническую и офисную бумагу.

«В Кызылжарском районе запланировано строительство крупного сервисного центра. Сумма инвестиций 1 млрд тенге. Это будет первый сервисный центр такого уровня в нашем регионе. В дальнейших планах компании открыть еще один сервисный центр в селе Новоишимка», - сказал Д.Жандарбек.

В сфере горнодобывающей промышленности продолжается реализация проекта по строительству горно-обогатительного комплекса на месторождении олова «Сырымбет». На следующий год запланировано строительство лаборатории и поставка оборудования.

Еще один проект в этой отрасли – разработка месторождения вольфрама «Аксоран». Выделен земельный участок под строительство обогатительного комбината. Компания приступает к разработке проекта.