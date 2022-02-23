Реализацию идеи Нового Казахстана обсудили на заседании экспертной группы при КИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоялось первое открытое заседание экспертно-аналитической рабочей группы при Казахстанском институте общественного развития по реализации идеи «Новый Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО КИОР «Рухани Жаңғыру».

Открывая заседание, председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет отметил, что за последние два года были приняты разные законодательные акты в рамках построения «Слышащего государства». Однако январские события показали, что данные механизмы реализуются не в полной мере.

«К примеру, общественные советы должны были стать площадкой для обсуждения критических проблем. Но они в угоду определенных лиц формировались не в предполагаемом эффективном формате, не привлекались лидеры общественного мнения, которые могли бы говорить о ситуации. Это приводит к таким плачевным результатам. Поэтому есть направления, которые должны дальше совершенствоваться, и сегодняшняя дискуссия поможет сформировать эту повестку», - подчеркнул Мадияр Кожахмет.

Председатель Правления Казахстанского института общественного развития Казбек Майгельдинов отметил, что необходимо без спешки извлечь качественные уроки из событий трагического января.

«Важно понимать, что каждый гражданин должен осознавать свою личную ответственность перед судьбой страны. Неправильно говорить, что государство нам должно, или Президент должен. Пришло время объединить наши совместные усилия», - сообщил он.

Анализируя январские события, директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев отметил, что одной из главных «болезней» Казахстана является шорт - термизм, то есть избыточная концентрация усилий и внимания на кратковременном результате.

« Это очень короткий горизонт. Плюс нас очень сильно подводит отсутствие понимания экономической ситуации из-за того, что базовая статистическая информация искажалась все эти годы и до сих пор искажена. И мы не знаем реальную ситуацию по безработице, инфляции, экономическому росту и т.д.», - считает он.

В свою очередь, общественный деятель Айгуль Соловьева подчеркнула, что в Новом Казахстане в процессах принятия решений должна привлекаться общественность. А директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов выразил мнение: «Новый Казахстан для меня – это уход от двойных стандартов, уход от коррупции, трайбализма, непотизма во всех сферах».

На заседании Президент Гражданского Альянса Бану Нургазиева отметила важность созидательного процесса построения Нового Казахстана.

«Люди хотят быть услышанными, востребованными и значимыми. Надо управлять этой огромной энергией и направить ее в созидательное русло. Система для этого должна измениться, чтобы соответствовать общественным изменениям. Для этого, прежде всего, надо создать условия, чтобы граждане могли выражать свое несогласие в дискуссиях открытого характера», - подчеркнула она.

Напомним, ранее при Казахстанском институте общественного развития была создана экспертно-аналитическая рабочая группа для выработки предложений по формированию эффективного формата общественного договора и общественно-политических преобразований в условиях построения Нового Казахстана.



