Реализацию госспортзаказа держит на личном контроле аким Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области посетил ряд частных спортивных секций, участвующих в государственном спортивном заказе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С июня в Костанайской области, как и в других регионах Казахстана, введен государственный спортивный заказ по организации бесплатных детских секций в частных организациях, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги.

«Это позволило уже в текущем году открыть 203 спортивные секции и охватить более 3357 детей занятиями массовым спортом в частных спортивных секциях. В настоящее время в реализацию спортивного заказа включились 47 частных предпринимателей всех городов и 5 районов области», - сообщил в ходе посещения объектов Архимед Мухамбетов.

Вместе с тем, уже в ближайшее время планируется расширить перечень предоставляемых бесплатных секций. Прибавятся такие виды спорта, как секции по боевым единоборствам, велоспорту, бадминтону и другим олимпийским видам спорта, а также по национальным видам спорта.

«Принимая во внимание, что сегодня частными предпринимателями организовано более 5 тысяч мест для детей, мы надеемся, что в 2022 году эта численность увеличится до 6 тысяч мест. До настоящего времени еще многие дети посещают платные спортивные секции, в связи с чем необходимо продолжить работу по развитию спортивного заказа. Частным предпринимателям следует присоединиться к реализации спортивного заказа, что даст возможность экономии не только семейного бюджета наших граждан, но и возможность формирования здорового образа жизни среди подрастающего поколения», - добавил глава региона.

Посетил Архимед Мухамбетов сегодня две частные секции, один - по волейболу, другой - по шахматам. И даже успел сыграть блиц с одним из воспитанников клуба по шахматам.

«Я занимаюсь шахматами три года. Этот вид спорта выбрал сам. Уже есть небольшие успехи: на последнем турнире занял пятое место среди 28 участников и получил четвертый разряд по шахматам. В будущем хочу достичь определенных успехов»,- делится второклассник Даниал Ерсеитов.

Между тем, реализация государственного спортивного заказа все чаще находит отклик у частных предпринимателей, предоставляющих соответствующие услуги. Только в Костанае 31 поставщиком организовано 3446 мест для привлечения детей к занятиям массовым спортом, а по обязательствам спортивного заказа государством выплачено более 67,2 млн. тенге.

Архимед Мухамбетов особо подчёркивает , что государственный спортивной заказ - это не разовая акция со стороны государства, а новая форма работы по привлечению детей к активным занятиям спортом.