Реализацию Дорожной карты обсудили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Прошедшее заседание Бюро Политического совета акмолинского регионального филиала партии «Nur Otan» было посвящено увеличению доли малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте с 29,8 до 36%, а также выпуску продукции до 1 трлн тенге в рамках реализации направления «Поддержка предпринимателей» Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» по Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского регионального филиала партии «Nur Otan».

«Принципиально важно выполнять все показатели. Вопросы распределения и эффективного использования средств должны находиться под строгим партийным контролем», — отметил председатель Акмолинского филиала партии «Nur Otan» аким области Ермек Маржикпаев.

«Доля МСБ в экономике увеличивается. По оперативным данным, в 2019 году она составила 28,6%, за январь-сентябрь 2020 года составляет 26,4%. Задача на 2020 год – довести долю МСБ в ВВП до 29,8%, к 2025 году – до 36%», - проинформировал членов Бюро руководитель управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области Ербол Оспанов.

Как было отмечено, на 1 апреля 2021 года в области отмечается прирост действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка бизнеса осуществляется в рамках государственных программ «Дорожная карта бизнеса», «Экономика простых вещей» и «Еңбек».

Аким Бурабайского района Асет Муздыбаев рассказал присутствующим об увеличении выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства. Так, в Бурабайском районе выпуск продукции МСБ за 2020 год составил 53,2 млрд тенге с ростом - 6,1 %. По Бурабайскому району отмечается прирост по количеству действующих субъектов МСБ - 3,2%. В сфере бизнеса занято порядка 14 тысяч человек, за 2020 год создано свыше 400 рабочих мест.

В рамках программы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» за 2020 год в районе одобрено на безвозмездной основе 45 грантов на сумму 22,5 млн тенге. Льготный кредит получили 52 человека на сумму 216,7 млн тенге.

«В целях выполнения плана мероприятий предвыборной программы партии в 2021 году необходимо предоставить 20 грантов. На сегодняшний день предпринимателям выдано 8 грантов на сумму 4,6 млн тенге. План по предоставлению грантов будет выполнен по окончании 2021 года. В планах на 2021 год получение 17 микрокредитов. С начала года на стадии выдачи находится три микрокредита. План будет достигнут до конца текущего года»,- доложил А. Муздыбаев.

Подводя итоги заседания, аким области просил всех партийцев максимально ответственно отнестись к исполнению Дорожной карты. В ближайшие пять лет она станет главным документом для совместной работы депутатов и исполнительных органов. Председатель областного филиала глава региона подчеркнул: Дорожная карта - это конкретный план работы, направленный на социальное развитие области, повышение благосостояния жителей, создание комфортной среды для населения.