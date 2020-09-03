Реализация задач Послания приведет к конкуренции во многих отраслях - Дармен Садвакасов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реализация поставленных задач в Послании Главы государства приведет к повышению конкуренции: в энергетике, нефтепродуктах, угольной промышленности и других отраслях. Таким мнением поделился управляющий партнер DascoConsultingGroup Дармен Садвакасов, комментируя Послание Преизента Казахстана народу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана стало важным политическим и социально-экономическим событием. Много поручений дано. Во-первых, мы услышали сигнал об усилении президентской вертикали. Глава государства создал несколько госорганов, подчиненных ему напрямую, забрав эти функции из Правительства. В новое Агентство по стратегическому планированию и реформам (АСПИР) дополнительно вошел Комитет по статистике, который отвечает за систему учета и подведения итогов различных госпрограмм. Выделение функции стратегического планирования и статистического учета из Правительства в подотчетность Президенту является давно рекомендуемой мерой, так как исключает конфликт интересов между постановкой задач, их исполнением и мониторингом показателей», - рассказал Дармен Садвакасов.

Спикер считает, что если говорить отдельно об Агентстве по стратегическому планированию и реформам, то очень важно с каким политическим весом управленец его возглавит, и какой мандат ему будет выдан. Из этого Агентства, скорее всего, будет производиться постановка задач/ KPI (ключевые показатели эффективности, - прим.ред.) для Правительства и конкретных руководителей госорганов. Эта функция требует одновременно и жесткости, и дипломатии. Придется договариваться не только о самих KPI, но и о том, насколько амбициозными будут эти задачи, а также подводить итоги и делать выводы по эффективности госуправленцев.

«Во-вторых, создание Агентства по защите конкуренции с подотчетностью Президенту - это месседж крупнейшим монополистам, нередко имеющим серьезные административные ресурсы, о том, что необходимо убирать барьеры для входа на рынок других предпринимателей. В случае реализации поставленных задач, это приведет к повышению конкуренции в ряде рынков, которые Президент озвучил: в энергетике, нефтепродуктах, угольной промышленности и других. В-третьих, начинаются правоохранительная и судебная реформы. То, что Президент лично берется за контроль этих реформ - это также крайне важный сигнал. Очевидно, что данная позиция должна быть четко согласована с Елбасы. О необходимости судебной реформы говорится не первый год, так как это является основой для инвестиционного климата и в целом для развития предпринимательства в стране», - пояснил спикер.

Дармен Садвакасов подчеркивает, что ожидается серьезная реформа государственного управления. В госаппарате есть различные группы влияния, между которыми разделены сферы, процессы принятия решений, реализация задач и контроля.

«Главный посыл - повышение координации всей политико-экономической сферы. Важно кто конкретно будет этим заниматься и сможет мобилизовать необходимые ресурсы», - заключил он.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.