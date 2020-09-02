Реализация задач Послания позволит улучшить качество жизни казахстанцев - Сатыбалды Даулеталин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На очередном XXVI съезде Федерации профсоюзов РК председатель федерации Сатыбалды Даулеталин заявил, что перед профсоюзами и совместными партнерами стоит задача – выйти из сложной социально-экономической ситуации с наименьшими потерями, а также сохранить уверенность каждого казахстанца в завтрашнем дне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрешите выразить огромную благодарность Президенту нашей страны Касым-Жомарту Токаеву за внимание и поддержку Федерации профсоюзов Казахстана. Вчера Глава государства обратился с ежегодным посланием к народу Казахстана. Мы, делегаты съезда, представляющие около 2 млн трудящихся, всецело поддерживаем курс развития страны. Основные социальные вопросы, изложенные в Послании Президента, тесно переплетаются с принципами и ценностями профсоюзного движения. Мы приложим все усилия для того, чтобы совместными усилиями с социальными партнерами достичь стратегических целей, которые были обозначены в Послании Главы государства», - отметил председатель Федерации профсоюзов РК.

По его мнению, Федерация является неотъемлемой частью гражданского общества, всецело поддерживает курс обновления, озвученного в Послании Президента.

«В нынешнем Послании Главы государства новые акценты государственной политики ярко выражены в социальной направленности. Главным курсом развития страны отмечены: решение социальных проблем, поддержка малого и среднего бизнеса, увеличение производственного потенциала страны, повышение благосостояния и конкурентоспособности казахстанцев. В документе четко расставлены приоритеты, определен конкретный план действий в период нестабильности мировой экономики, адекватно отвечающий на самые актуальные вопросы нашего общества. В такой ответственный для страны момент Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил 7 основных направлений нового экономического курса, среди которых приоритетным является принцип справедливого распределения благ и обязанностей граждан», - прокомментировал Сатыбалды Даулеталин.

Он подчеркнул, что главный посыл XXVI съезда Федерации профсоюзов – в единстве к справедливости и развитию.

«Мы, делегаты съезда, с особым воодушевлением восприняли инициативу Главы государства о консолидации мер социальной поддержки. Перед профсоюзами и совместными партнерами стоит задача – выйти из сложной социально-экономической ситуации с наименьшими потерями и сохранить уверенность каждого казахстанца в завтрашнем дне. Мы глубоко убеждены в том, что реализация задач, озвученных Президентом, позволит улучшить качество жизни граждан. Съезд Федерации профсоюзов РК поддерживает инициативу Главы государства и обращается к трудящимся, профессиональным союзам и социальным партнерам активно включиться в реализацию мер, обозначенных Президентом, во имя укрепления и единства, обеспечения стабильности и дальнейшего развития каждого казахстанца и общества в целом», - заключил Сатыбалды Даулеталин.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.